Usa: il prezzo del petrolio Wti supera i 35 dollari al barile per la prima volta da tre mesi

- In una giornata in territorio leggermente positivo per Wall Street nonostante lo scontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la Cina sulla questione Hong Kong, il petrolio ha chiuso in rialzo, grazie alle attese per una ripresa della domanda. Il contratto Wti a luglio ha aggiunto 1,78 dollari, il 5,3 per cento, a 35,49 dollari al barile. È la prima volta che i futures sul petrolio Wti superano quota 35 dollari dall'11 marzo. (Nys)