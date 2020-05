Coronavirus: Usa, 102.516 morti su 1.740.599 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono morte almeno 102.516 persone per Covid-19 negli Stati Uniti, su almeno 1.740.599 contagi, stando ai dati riportati dalla Johns Hopkins University, secondo l'emittente "Cnn". Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito al mondo sia per numero di morti che di contagi. Nel mondo si contano oltre 1,74 milioni di casi confermati. Il presidente, Donald Trump, ha annunciato che gli Stati Uniti metteranno fine alla loro relazione con l'organizzazione mondiale della sanita in relazione alla sua gestione della pandemia di coronavirus. Trump ha aggiunto che i fondi Usa saranno diretti ad altre organizzazioni nel mondo.(Nys)