Usa: il presidente della Fed Powell promette più aiuti per le imprese di medie dimensioni

- Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha dichiarato che la banca centrale aprirà le porte del suo programma di prestiti di emergenza per le imprese di medie dimensioni nel giro di pochi giorni. Lo riporta il sito "Politico". Nell'ambito del programma di prestiti "Main Street", la Fed acquisterà la maggior parte di un prestito bancario da società con un massimo di 15mila dipendenti o fino a cinque miliardi di dollari di entrate annue. Lo riporta la stampa internazionale. In un'intervista ospitata dal sito della Princeton University, Powell ha sottolineato la difficoltà di progettare un programma del genere a perché le società in quella gamma di dimensioni sono "straordinariamente diverse" e i prestiti bancari non hanno lo stesso livello di standardizzazione delle obbligazioni. Powell ha anche aperto la possibilità che il programma potrebbe essere ulteriormente ampliato; attualmente il minimo è di 500 mila dollari per i nuovi prestiti e il massimo è di 200 milioni per le espansioni di prestiti esistenti. "Si tratta solo di creare un contesto in cui i dipendenti, un clima in cui i dipendenti avranno le migliori possibilità di mantenere il proprio lavoro o di tornare al proprio posto di lavoro o alla fine di trovare un nuovo lavoro", ha affermato Powell. Il capo della Fed ha anche spiegato che la banca centrale prevede di mantenere i prestiti quadriennali fino alla scadenza, ma non intende trattare direttamente con i mutuatari in caso di mancato pagamento.(Nys)