Business news: Russia, Shuvalov (Veb) annuncia nuova riduzione del personale

- A luglio la società russa Veb.Rf ridurrà il numero dei dipendenti del 10 per cento e completerà il processo di ristrutturazione. Lo ha annunciato il presidente della società finanziaria, Igor Shuvalov, in un'intervista all’agenzia di stampa "Rbk". "Quest'anno abbiamo deciso di intensificare il lavoro. Dal primo luglio eseguiremo un'altra procedura di riduzione del personale. Questa sarà la fase finale della ristrutturazione", ha dichiarato Shuvalov. "Stiamo cambiando la struttura di gestione. In alcune unità, le forze verranno ridistribuite. Allo stesso tempo, stiamo conducendo un audit con PricewaterhouseCoopers (PwC). Abbiamo unità sopravvalutate o, al contrario, sottovalutate. Porteremo questa discrepanza agli standard di mercato", ha affermato Shuvalov. (Rum)