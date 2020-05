Business news: Russia, Putin incontra presidente Ferrovie Russe Belozerov, focus su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha tenuto un incontro con Oleg Belozerov, amministratore delegato delle Ferrovie Russe, con il quale ha discusso degli investimenti della compagnia statale. "Abbiamo recentemente discusso della situazione nel settore dei trasporti nel suo insieme e concordato con lei che ci saremmo incontrati separatamente sullo sviluppo delle ferrovie. Si tratta della la direzione principale del trasporto per l'intero paese; del trasporto merci. Abbiamo prestato particolare attenzione alle attività di investimento dell'azienda", ha dichiarato Putin. A sua volta Belozerov ha descritto gli investimenti effettuati dalla società nel corso del precedente anno di esercizio. "L'anno scorso, la lunghezza delle tratte in ritardo sul piano delle manutenzioni straordinarie è diminuita di mille chilometri. Allo stesso tempo, vorremmo conservare il programma stabilito. Nei primi 4 mesi, abbiamo già investito 122 miliardi di rubli (1,5 miliardi di euro), acquistando 163 unità di materiale rotabile per trazione, distribuito su 5 livelli", ha dichiarato l'Ad di Ferrovie Russe. La società porta avanti il programma di sviluppo del treno Lastochka senza pilota, e l'assembramento virtuale dei treni merci. "L'anno scorso, abbiamo commutato gran parte della rete di Sakhalin allo standard russo. Fino allo scorso anno abbiamo viaggiato su binari giapponesi, L'anno scorso siamo passati allo scartamento russo e abbiamo lanciato il nostro nuovo materiale rotabile", ha dichiarato Belozerov, aggiungendo che la società ha in programma nel medio periodo di impiegare prototipi basati su celle a combustibile a idrogeno. La società a marzo ha inoltre collocato "obbligazioni verdi". (Rum)