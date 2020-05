Business news: governatore Banca centrale greca, Pil in calo del 6 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Grecia registrerà nel 2020 un calo del Pil del 6 per cento: lo ha dichiarato il governatore della Banca centrale ellenica, Yannis Stournaras, parlando davanti alla commissione parlamentare. Stournatas ha tuttavia evidenziato che l'economia della Grecia registrerà un "rimbalzo" nel 2021 raggiungendo una crescita del 5,5 per cento. "Fintanto che non ci sarà un vaccino o una medicina, la paura determinerà condizioni di stagnazione", ha affermato il governatore della Banca centrale greca citato dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa". "Il deficit del bilancio primario sarà circa al 3 per cento del Pil dopo le misure prese dal governo; e diventerà un surplus di bilancio primario circa del 2 per cento il prossimo anno", ha detto Stournaras assicurando che le banche del paese hanno la liquidità necessaria per sostenere la forza produttiva del paese. (Gra)