Business news: Bielorussia, scoperti nuovi giacimenti di petrolio nella regione di Gomel

- In Bielorussia sono stati scoperti due nuovi giacimenti di petrolio per un totale di oltre 2,5 milioni di tonnellate nella regione sudorientale di Gomel. Lo ha affermato Piotr Povzhik, vicedirettore generale per le attività geologiche della compagnia energetica statale Belorusneft, ripreso dai media locali. “Belorusneft ha scoperto due nuovi giacimenti di petrolio. Le loro riserve ammontano a oltre 2,5 milioni di tonnellate, in base alle stime preliminari. I depositi di Izbyn e Nord Omelkovshina sono localizzati nella zona strutturale centrale della valle di Pripyat, nel distretto di Khoyniki nella regione di Gomel”, ha detto Povzhik. (Rum)