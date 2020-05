Business news: ministro Finanze romeno, dopo questo periodo di crisi molte compagnie investiranno nella tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo questo periodo di crisi, l'economia romena registrerà alcuni cambiamenti: molte compagnie investiranno in ambito tecnologico e, per il governo, la vera sfida sarà creare posti di lavoro, in modo da convincere a restare nel paese i romeni tornati dall'estero in questo periodo, il cui numero ammonta a quasi un milione. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze romeno, Florin Citu, in un'intervista a un’emittente televisiva pubblica aggiungendo che si potrebbero creare posti di lavoro nel settore retail, dove c'è bisogno di 10 mila persone, ma anche nel settore ricettivo (alberghi, ristoranti, bar). Il ministro stima che molte compagnie investiranno nella tecnologia e anche in questi settori ci sarà bisogno di personale. La nuova crisi causata dal Covid-19 ha creato diversi problemi per i lavoratori romeni. Secondo il ministero del Lavoro, in questo periodo, oltre 400 mila contratti di lavoro sono stati terminati, soprattutto nel commercio al dettaglio, nei settori della riparazione di autovetture e moto, e nell’edilizia. Inoltre, il numero dei contratti di lavoro sospesi ammonta a quasi 600 mila. (Rob)