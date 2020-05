Università: Manfredi, con Fondo edilizia ulteriore passo verso sistema sempre più innovativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato pubblicato il decreto relativo agli interventi di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche delle università statali 2020: modalità didattiche innovative e contenuti multimediali avanzati da un lato, strumenti utili per migliorare la gestione e la pianificazione dei servizi agli studenti dall’altro. Lo riferisce il dicastero competente in una nota. "Con il Fondo per l’edilizia universitaria - commenta Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca - puntiamo a rendere l’università sempre più innovativa, a partire dal potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, sia per la didattica sia per i servizi agli studenti. Il nostro sistema universitario necessita di una logica di investimenti non più 'spot' ma programmata e pianificata". "L’obiettivo", aggiunge il ministro Manfredi, "è trasformare le università da contenitori del sapere a generatori dell’innovazione in tutti i campi, umanistici e scientifici, e sotto diversi punti di vista, infrastrutturali, didattici, progettuali. Per questo la digitalizzazione - insieme a una formazione adeguata del personale in grado di governare e accompagnare questo processo di cambiamento, è fondamentale per generare futuro dai nostri atenei".(Com)