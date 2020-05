Usa: amministrazione Trump minaccia ritorsioni su spedizioni di petrolio dall'Iran al Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cercando di scoraggiare ulteriori spedizioni di combustibile iraniano in Venezuela, l'amministrazione degli Stati Uniti ha messo in guardia i governi stranieri, i porti marittimi, le compagnie di navigazione e gli assicuratori che potrebbero essere soggetti a rigide sanzioni da parte degli Usa se decidessero di aiutare la flottiglia di navi cisterna inviate da Teheran. Lo riporta la stampa internazionale. Ieri, 28 maggio, la marina venezuelana ha scortato una quarta nave cisterna iraniana che trasportava carburante attraverso le sue acque, sfidando la minaccia statunitense di una risposta a queste spedizioni. Almeno un'altra nave cisterna è in rotta nell'Atlantico dall'Iran al Venezuela. In serata, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha ribadito su Twitter la fiducia nei confronti dell'Assemblea nazionale del Venezuela sotto la guida ad interim del Presidente Guaido. "Chiediamo all'ex regime di Maduro di cessare le aggressioni e le ostilità contro questo corpo e i suoi membri", ha scritto Pompeo.(Nys)