Business news: Ungheria, Commissione Ue approva regime da 60 milioni di euro a sostegno liquidità Pmi

- La Commissione europea ha approvato un regime ungherese di circa 60 milioni di euro a sostegno di micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di coronavirus. Lo ha reso noto la Commissione europea che ha spiegato che l'obiettivo della misura è garantire che le microimprese e le Pmi colpite dall'epidemia di coronavirus abbiano liquidità per coprire il capitale circolante immediato e le esigenze di investimento facilitando l'accesso ai prestiti. Il sostegno assumerà la forma di sovvenzioni dirette destinate a coprire parte dei costi finanziari, interessi e commissioni di gestione, sostenuti da microimprese e Pmi in relazione a determinati prestiti concessi fino al 31 dicembre 2020. L'aiuto sarà erogato attraverso istituti di credito. Le autorità ungheresi prevedono che fino a 6mila microimprese e Pmi potranno beneficiare del regime. La Commissione ha riscontrato che la misura ungherese è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo e ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Su questa base, la Commissione ha approvato la misura ai sensi delle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. (Beb)