Messico: coronavirus, rientro a scuola a partire dal 10 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività scolastica di base in Messico, congelata per l'emergenza del nuovo coronavirus, potrà ripartire "orientativamente" dal 10 agosto. Lo ha detto il ministro dell'Educazione pubblica, Esteban Moctezuma, parlando della possibilità di un piccolo ciclo di lezioni, preliminare all'anno scolastico 2020-2021, che inizierà a settembre. "È una data orientativa. Ci mancano le nostre scuole, vedere i bambini fare ricreazione. Vogliamo dire che ci mancano, che li vogliamo far tornare tutti, un ritorno sicuro, con meno rischi possibili", ha detto il ministro. Le lezioni dureranno tre settimane e prevedono frequenze alternate degli alunni per poter garantire la corretta distanza utile a limitare le possibilità di contagio. I corsi permetteranno inoltre ai professori di completare il giudizio degli alunni formulato nel primo trimestre. La riapertura potrà comunque essere disposta solo in quegli stati che verranno identificati come a bassa trasmissione di contagio, secondo un meccanismo a "semaforo" varato dal governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador e valido dal 1 giugno. (segue) (Mec)