Roma: incidente ferroviario nei pressi della stazione Tuscolana, sette feriti

- L’urto tra un treno regionale e una locomotiva di servizio ferma in prossimità della stazione ferroviaria Tuscolana a Roma, ha causato il lieve ferimento di sette persone. È accaduto poco prima delle 15 quando il treno regionale in sevizio sulla tratta ferroviaria Poggio Mirteto - Fiumicino aeroporto, si è scontrato, per fortuna a bassissima velocità, con un locomotore fermo sulla linea, a circa cento metri dalla stazione da cui il regionale era ripartito. Nell’urto sono rimasti feriti i due macchinisti del locomotore di servizio, i due del convoglio e tre dei circa 40 passeggeri a bordo. Per i sette solo lievi ferite e trasportati comunque in ospedale per accertamenti. I passeggeri illesi sono stati fatti scendere e, a piedi, hanno raggiunto la stazione. La polfer indaga sull’accaduto mentre l’autorità giudiziaria ha autorizzato la rimozione dei mezzi. La linea è tornata a funzionare anche se con rallentamenti. (Rer)