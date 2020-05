Il Movimento 5 Stelle difende Azzolina: lo sciopero dei sindacati contro il decreto scuola è "incomprensibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del Movimento cinque stelle in commissione Istruzione al Senato segnalano che "la decisione delle sigle sindacali di proclamare lo sciopero della scuola come segno di protesta per le misure, a loro dire insufficienti, contenute nel decreto Scuola, non ci sorprende. Tutte queste settimane durante le quali abbiamo lavorato al testo del decreto", proseguono i parlamentari in una nota, "sono state caratterizzate da pressioni molto forti, che hanno visto i sindacati in prima linea sul fronte dell'opposizione ad una vera prova, selettiva e meritocratica, per l'assunzione e la stabilizzazione docenti precari. Su questo punto non si torna indietro, se ne facciano una ragione". Gli esponenti del M5s, poi, proseguono: "Quanto al nodo risorse, ci basti ricordare che gli stanziamenti di questi ultimi mesi per la scuola, da quando Lucia Azzolina è ministra dell'Istruzione, non hanno precedenti. Già un miliardo è stato stanziato, e un altro miliardo e mezzo è previsto con le misure contenute nel decreto rilancio. Ovviamente, come ha già detto la ministra", spiegano i senatori pentastellati, "lavoreremo per ottenerne di ulteriori. Ma indire uno sciopero davanti a un impegno così importante e soprattutto, in un contesto così delicato e precario determinato dall'emergenza coronavirus, è una scelta incomprensibile e fuori luogo". (Rin)