Energia: Enel-Egp si aggiudica asta 82,7 Mw nuova capacità rinnovabile e potenziamenti (2)

- "Con questa seconda aggiudicazione confermiamo il nostro impegno ad investire in nuova capacità rinnovabile in Italia, contribuendo così agli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione del Gruppo Enel e del Paese - commenta Antonio Cammisecra, amministratore delegato di Enel green power e direttore della business line Global power generation – Grazie alla nostra strategia di sviluppo, a livello globale nel 2019 la capacità installata da fonti rinnovabili del Gruppo ha superato quella termoelettrica, segnando un ulteriore passo in avanti verso la progressiva sostituzione delle fonti fossili con quelle a zero emissioni". La realizzazione di nuova capacità e il potenziamento di impianti esistenti in Italia rientrano nel più ampio impegno del Gruppo Enel per la crescita delle rinnovabili e la decarbonizzazione che nel nostro Paese prevede, nel periodo 2020-2022, lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile per circa 700 Mw e per il quale Egp ha sviluppato una pipeline di circa 1,3 Gw di opportunità che possono entrare in esercizio nello stesso periodo. (segue) (Com)