Energia: Enel-Egp si aggiudica asta 82,7 Mw nuova capacità rinnovabile e potenziamenti (3)

- Enel green power, all’interno del Gruppo Enel, si occupa dello sviluppo costruzione ed esercizio di impianti di energia rinnovabile in tutto il mondo, ed è presente in Europa, nelle Americhe, in Asia, Africa e Oceania. In Italia Egp gestisce una capacità complessiva di rinnovabili di oltre 14 Gw pari a circa la metà della capacità gestita dal Gruppo nel Paese. Nel 2019 Enel ha prodotto nel Paese circa 24 Twh da fonti rinnovabili pari al 52 per cento della propria produzione e al 21% della produzione energetica nazionale da fonti rinnovabili. Enel green power è leader nel mondo nel settore dell’energia rinnovabile, con una capacità gestita di oltre 46 Gw, con un mix di produzione che comprende eolico, solare, geotermico e idroelettrico, ed è all'avanguardia nell’integrazione di tecnologie innovative e sostenibili negli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili. (Com)