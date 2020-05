Gaeta: sindaco Mitrano, via stagione balneare con servizi a tutela salute pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi inizia ufficialmente la stagione balneare a Gaeta. "Non vi nascondo -dice in una nota il sindaco Cosimino Mitrano- che avverto ancor di più quel grande senso di responsabilità nei confronti di tutti voi e degli amici che, nelle prossime settimane, verranno a Gaeta per trascorrere un periodo di vacanza in riva al nostro azzurro mare o per frequentare le meravigliose spiagge sulle quali anche quest'anno sventola la Bandiera Blu e la Bandiera Verde". Come amministrazione in questi mesi di emergenza sanitaria "abbiamo fatto il possibile ed anche di più -dice Mitrano- e giorno dopo giorno abbiamo messo in campo tante iniziative a sostegno delle fasce sociali più deboli e per supportare l'economia locale. Anche nell'affrontare la stagione estiva 2020 abbiamo predisposto diversi iniziative finalizzate alla tutela della salute pubblica, auspicando, nel contempo, una ripresa dell'economia locale". Per la stagione balneare "abbiamo puntato sulla sicurezza - continua Mitrano- ed innovazione. Sicurezza degli accessi ed i flussi di cittadini e turisti che intendono recarsi in spiaggia con l'adozione del piano di salvamento di tutte le spiagge libere del litorale gaetano. Innovazione tecnologica puntando su un sistema di prenotazione volontaria telefonica oppure, nei prossimi giorni, attraverso Gaeta in app e i portali www.gaeta-mare-sicuro.it e www.gaetasicura.it per consentire accessi ordinati alle spiagge libere in piena conformità con quanto predisposto in termini di contenimento della diffusione del Covid-19". La Fase 2 si basa sulla consapevolezza e quindi sul senso di responsabilità di ognuno di noi. "Ce la stiamo mettendo tutta -conclude il sindaco di Gaeta- ma adesso dobbiamo continuare ad impegnarci nel rispettare le indicazioni quali il distanziamento sociale per impedire la diffusione del virus, che ricordo, ancora non è stato completamente debellato". (Com)