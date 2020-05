Torino: Teatro Regio, passivo di 2,3 milioni, in arrivo commissario del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In presenza di una situazione finanziaria di eccezionale gravità, resa ancora più difficile dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19, il Consiglio di indirizzo del Teatro Regio di Torino si accinge ad approvare, con profondo rammarico, un bilancio consuntivo del 2019 che presenta un passivo di 2,3 milioni di euro. La crisi è tale che non si procederà al ripiano delle perdite, richiedendo al Ministro per i Beni e le Attività culturali la nomina di un commissario ministeriale per operare il necessario e improcrastinabile risanamento strutturale dei conti dell’ente lirico torinese, la cui criticità è nota da anni. A renderlo noto è la sindaca Chiara Appendino, dopo un confronto con il Consiglio di indirizzo e i presidenti delle fondazioni di origine bancaria. La sindaca, in qualità di presidente della Fondazione Teatro Regio di Torino, convocherà la prossima settimana il Consiglio d’indirizzo per l'approvazione del bilancio. “Il Teatro Regio - sottolinea la sindaca Appendino - ha bisogno di ricominciare e ripartire senza essere condizionato dai vincoli di uno stato debitorio pesante: una situazione non ripianabile alla luce dell’attuale contesto, se non attraverso un intervento straordinario e la nomina di un commissario risponde proprio a questa esigenza. Chiederò al ministro Franceschini di individuare insieme la giusta figura che possa traghettare il nostro Teatro in questa fase delicata, garantendo continuità alla gestione e alla programmazione artistica”. (segue) (Rpi)