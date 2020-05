Usa: scontro Trump-Twitter, il presidente spiega il messaggio controverso di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha cercato di spiegare un suo tweet di ieri in cui minacciava l'uso della forza a Minneapolis come risposta alle violenze di piazza per la morte di un afroamericano disarmato. "Il saccheggio porta a saccheggio", ha twittato Trump oggi. "Non voglio che ciò accada, ed è quello che significa l'espressione della scorsa notte". Il giorno prima Trump aveva scritto "... questi TEPPISTI stanno disonorando il ricordo di George Floyd, e io non permetterò che accada. Ho appena parlato con il governatore Tim Walz e gli ho detto che le forze armate sono totalmente con lui. Se ci sono difficoltà, assumeremo il controllo, ma quando parte il saccheggio, si inizia a sparare. Grazie!". "Questo tweet viola le regole di Twitter sull'esaltazione della violenza - ha scritto il social network sulla pagina di Trump - Ma Twitter ha stabilito che è nell'interesse pubblico che resti accessibile". L'ex vicepresidente Joe Biden, il candidato alla presidenza del Partito democratico, e alcuni democratici del Congresso hanno denunciato il linguaggio usato da Trump. (Nys)