Commercio: De Priamo (Fd'I), vicinanza a gelatieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vicinanza al comparto dei gelatieri romani, oggi in presidio sotto al Campidoglio per chiedere la proroga dell'orario di apertura oltre le 21.30. Una delle eccellenze italiane limitata da una assurda ordinanza della Raggi". Lo dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio. "Alla prossima assemblea Capitolina - aggiunge De Priamo - si discuterà una nostra mozione che chiede di protrarre alle 23 la chiusura. Speriamo che prima di allora sia pronta la nuova ordinanza, in un momento difficile come questo si deve fare più che mai tutto il possibile per aiutare queste attività". (Com)