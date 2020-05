Argentina, l'ex presidente Macri è indagato per presunto spionaggio illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Argentina, Mauricio Macri, è stato iscritto oggi nel registro degli indagati in un'inchiesta sul presunto spionaggio illegale a politici, sindacalisti e giornalisti messo in atto dai servizi di intelligence dello Stato (Afi) durante il suo governo (2015-2019). Lo ha deciso, segnala l'agenzia di stampa ufficiale "Telam", il pubblico ministero federale Jorge Di Lello, che aveva già iscritto nel registro anche l'ex direttore dell'Afi, Gustavo Arribas e la sua vice Silvina Majdalani. L'inchiesta prende spunto dalla denuncia dell'attuale referente dell'agenzia - commissariata su decisione del presidente Alberto Fernandez fin dall'inizio del mandato- , Cristina Caamano. Il pm Di Lello, riferisce "Telam", ha chiesto di approfondire ulteriormente la raccolta di prove prima di deliberare se citare a testimonianza l'ex presidente ed il resto degli imputati.L'ipotesi di reato è quella di "spionaggio illegale nei confronti di persone legate all'attività politica, giornalisti, dirigenti e forze di polizia". Tra le centinaia di persone spiate appaiono tanto dirigenti dell'allora opposizione come della maggioranza di governo così come rinomati giornalisti, considerati più o meno vicini all'esecutivo guidato Macri. "Le operazioni di intelligence che si denunciano non sono state ordinate da nessun magistrato", si legge nello scritto presentato alla giustizia. "E per questo dobbiamo parlare apertamente di sistematiche operazioni di intelligence illegali", prosegue. Nella denuncia si chiede di mettere sotto inchiesta lo stesso Macri "in qualità di responsabile di fissare i lineamenti strategici e gli obiettivi generali dell'intelligence".Nel discorso di insediamento tenuto il 10 dicembre, l'attuale capo di Stato Fernandez aveva annunciato una profonda riforma dei servizi. Tra i punti indicati aveva anticipato la volontà di eliminare la facoltà del governo di assegnare all'Afi "fondi riservati" attraverso la deroga del decreto 656/16 del governo Macri, che secondo Fernandez ha rappresentato un "deplorevole declino istituzionale". "Queste risorse non solo non saranno più segrete ma saranno assegnate al finanziamento del programma federale contro la fame", aveva detto. "Vogliamo promuovere una ristrutturazione di tutto il sistema di intelligence e di informazione strategica dello Stato", ha detto Fernandez sottolineando la necessità di "introdurre trasparenza" e di "far venire alla luce" quelli che ha definito come "i sotterranei della democrazia".Fernandez ha avviato nei mesi scorsi la rimozione di circa 700 agenti dei servizi di Intelligence nominati durante il precedente governo. Il direttore dell'Afi, Caamano, avrebbe presentato al presidente le conclusioni dell'audit sullo stato dei servizi dal quale risulta che il 55 per cento del personale attualmente in servizio dell'Agenzia è stato designato durante il mandato del predecessore, Gustavo Arribas. "Del totale di assunzioni fatte da Arribas, l'82 per cento ha un contratto in pianta stabile, e il 70 per cento di questi contratti sono stati fatti nel periodo tra le primarie di agosto - in cui la coalizione dell'ex presidente Macri risultò sconfitta con uno scarto irrecuperabile - e l'assunzione di Fernandez il 10 dicembre", denunciano inoltre dal governo. (Res)