Fase 2: Lamorgese, preoccupazione per eventuali tensioni sociali

- "Le ricadute dell'attuale congiuntura" dovuta all'epidemia da Covid-19 "ed eventuali tensioni sociali sono un motivo di preoccupazione anche per le interazioni con il panorama criminale". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo a "Zapping" su Rai Radio1. Con una direttiva, ha chiarito, "ho chiesto ai prefetti di dare massimo impulso alle attività di ascolto per intercettare ogni segnale di disgregazione del tessuto sociale ed economico". Quanto alla possibilità di infiltrazioni della criminalità organizzata e non, il rischio "è da mettere in conto perché le risorse che il governo ha distribuito può determinare l'ingerenza delle attività criminali: dove ci sono risorse c'è la possibilità che finiscano nelle mani sbagliate". (Rin)