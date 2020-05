Coronavirus: Catalfo, a Brescia guariti 32 bambini, grazie a personale medico e operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Lavoro, Nunzia Catalfo, commenta su Twitter una "bella" notizia che arriva da Brescia. "32 bambini che hanno contratto il coronavirus e che sono stati ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale dei bambini, sono guariti. Rivolgo - scrive - un sentito ringraziamento al personale medico che si è preso cura di loro e a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari che lavorano con impegno e spirito di sacrificio ogni giorno per salvaguardare la nostra salute, soprattutto in questo momento di emergenza". (Rin)