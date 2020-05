Usa: Trump annuncia sanzioni stop a esenzioni commerciali per Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha annunciato oggi sanzioni contro i funzionari cinesi e lo stop a esenzioni commerciali per Hong Kong. Lo riporta la "Washington Post". Trump ha affermato che le mosse della Cina su Hong Kong sono una violazione del trattato sull'indipendenza dell'ex colonia britannica, definendole "una tragedia per il popolo di Hong Kong", la Cina e il mondo. Trump ha denunciato la Cina per l'estensione del suo "apparato di sicurezza dello stato invasivo" in un "bastione della libertà" quale Hong Kong. "La Cina ha sostituito la sua promessa formula di "un paese, due sistemi" con "un paese, un sistema", ha detto Trump. Di conseguenza, gli Stati Uniti non tratteranno più Hong Kong e la Cina come entità separate ai fini delle questioni di estradizione, dogana, commercio e visti. Nella sua conferenza stampa nel Rose Garden alla Casa Bianca, Trump ha anche attaccato l'Organizzazione mondiale della sanità, che secondo lui è controllata da Pechino. Il presidente Usa ha confermato che ci saranno sanzioni contro la Cina e i dirigenti del Partito comunista cinese responsabili per la loro interferenza con l'autonomia di Hong Kong. (Nys)