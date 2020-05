Roma Multiservizi: De Priamo (Fd'I), anche oggi a fianco dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi ho portato solidarietà a nome di Fdi ai lavoratori si Multiservizi riuniti nonostante il maltempo. La Giunta Raggi riconosca la dignità e la professionalità di queste persone e dia vita ad un percorso verso l'internalizzazione come aveva promesso e non a improbabili ed arzigogolate soluzioni che potrebbero essere il paravento dello smantellamento di servizi come il global service importanti per gli utenti della città". Lo dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio (Com)