Usa: morte afroamericano, il procuratore Barr promette indagine federale

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr ha annunciato oggi un'inchiesta federale per far chiarezza sulla morte di George Floyd durante un arresto a Minneapolis questa settimana. Lo riporta il sito "Politico". Barr ha definito il video dell'arresto, che mostra l'ex agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin in ginocchio sul collo dell'afroamericano Floyd mentre giace ammanettato a terra, "straziante da guardare e profondamente inquietante" e ha promesso che giustizia verà fatta. L'omicidio di Floyd è stato quasi universalmente condannato e ha alimentato giorni di proteste a Minneapolis, con i manifestanti che hanno dato fuoco a un distretto di polizia in città e vari negozi. Il presidente Donald Trump ha inviato oggi la guardia nazionale. In questo momento Chauvin è in custodia con l'accusa di omicidio. Barr ha promesso "un'indagine indipendente per determinare se le leggi federali sui diritti civili sono state violate". (Nys)