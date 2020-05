Regno Unito-Usa: colloquio telefonico Johnson-Trump, condanna per azioni cinesi ad Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha avuto oggi pomeriggio un colloquio telefonico con il presidente statunitense Donald Trump. Secondo quanto comunicato dal governo di Londra tramite una nota stampa, al centro del colloquio c'è stata la risposta globale contro il coronavirus e l'importanza della cooperazione internazionale per lo sviluppo di un vaccino. Johnson e Trump hanno inoltre auspicato che il prossimo summit del G7 si possa svolgere "di persona" negli Usa e non in modalità video conferenza se possibile. Dai due leader è arrivata inoltre una condanna ai piani cinesi di imporre la propria legislazione sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong, un passo che a loro modo di vedere va contro gli obblighi contenuti nella dichiarazione congiunta sino-britannica e danneggia l'autonomia della regione e il principio "un paese due sistemi". L'accordo commerciale tra Londra e Washington e la sicurezza del settore telecomunicazioni sono stati altri temi affrontati nel colloquio. Johnson ha invitato Trump a prendere parte al summit globale per un vaccino, organizzato dal Regno Unito il 4 giugno. (Rel)