Torino: Teatro Regio, passivo di 2,3 milioni, in arrivo commissario del governo (2)

- “Non è più possibile tollerare una situazione di continuo passivo per una eccellenza come il Teatro Regio - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura Vittoria Poggio -. Serve pertanto una scelta forte e per questo abbiamo condiviso con il Comune e le Fondazioni bancarie una soluzione di netta discontinuità con il passato, che in questo momento solo un commissario può garantire”. Dai vertici della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT arriva un sostanziale allineamento sulla decisione: ”In considerazione del perdurante stato di disequilibrio nella gestione del teatro Regio, che costringe ogni anno a impegni aggiuntivi di risorse, peraltro non risolutivi della situazione, siamo d’accordo nel sostenere un’azione coraggiosa della Città finalizzata alla necessaria ristrutturazione della gestione del Teatro, non più rinviabile anche in considerazione dell’attuale periodo di crisi determinato dall’emergenza Covid-19 che ci vede impegnati su molti fronti urgenti e con bisogni crescenti del territorio. Siamo convinti che ciò possa facilitare, in tempi ragionevolmente contenuti, una profonda revisione ed efficientamento della gestione del Teatro attraverso una pianificazione strategica pluriennale di attività e di investimenti, come base fondamentale e duratura per un suo rilancio e rafforzamento nel tempo”. (Rpi)