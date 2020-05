Fase 2: sindaco Allevi, da Rotary Club Monza Est 16,5 mila euro in voucher per acquisto generi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Rotary Club Monza Est ha donato al Comune di Monza 16.500 euro sotto forma di voucher per l'acquisto di generi alimentari. "Sono risorse importanti – ha dichiarato il sindaco Dario Allevi – che ci consentono di continuare ad aiutare tutte le famiglie monzesi in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. Proprio mentre stiamo finendo di consegnare gli ultimi buoni spesa del 'Fondo di Solidarietà Alimentare', questa straordinaria donazione ci permette di dare una risposta anche a coloro che, per svariati motivi, non avevano potuto ricevere nelle settimane precedenti il nostro aiuto. Oltre a queste famiglie ne aggiungeremo delle altre sempre segnalate dai nostri Servizi Sociali, nuclei finora sconosciuti dagli uffici che testimoniano la gravità della crisi economica che questa pandemia ha causato. Non vogliamo lasciare indietro nessuno e grazie a queste continue sinergie con splendide realtà del territorio come il Rotary Club Monza Est ci stiamo, faticosamente, riuscendo". Il valore dei voucher, che saranno consegnati da settimana prossima dai volontari della Protezione Civile, è di 200 euro per ciascuna famiglia (4 card da cinquanta euro). I buoni potranno essere spesi presso l'Esselunga per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità (sono esclusi alcolici e superalcolici). Le famiglie beneficiarie saranno poco più di ottanta. "Il Rotary Club Monza Est è impegnato da oltre 50 anni nella promozione di iniziative a sostegno della nostra città - ha spiegato Roberto Bissanti -. Anche in occasione dell'emergenza Covid-19 abbiamo voluto offrire il nostro contributo, donando concretamente aiuti a quanti erano impegnati in prima linea a combattere il virus sul fronte sanitario. In questa seconda fase, in collaborazione con il Comune di Monza, vogliamo aiutare le famiglie nella loro quotidianità con l'obiettivo di sentirci sempre più uniti e solidali oltre che far parte di una stessa comunità". (com)