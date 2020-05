Irlanda: premier Varadkar, entro la fine di giugno possibile accordo per coalizione di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati per la formazione di una coalizione di governo in Irlanda stanno andando avanti: l'obiettivo è concordare sul programma entro la fine della prossima settimana. Lo ha dichiarato il premier ad interim irlandese, Leo Varadkar, secondo cui una coalizione di governo potrebbe essere una realtà alla fine di giugno una volta che i tre partiti coinvolti nelle trattative avranno concordato su un programma politico. Il leader del partito di centro destra Fine Gael, che ha assunto la guida ad interim del governo di Dublino dopo l'esito incerto delle elezioni di febbraio, ha spiegato di aver avuto oggi "un incontro molto positivo" con il presidente del Fianna Fail Micheal Martin e con quello dei Verdi Eamon Ryan. "Siamo probabilmente al punto in cui ci serve provare a trovare un compromesso sulle cose che sono un poco più complesse", ha osservato Varadkar. A inizio maggio Fianna Fail, Fine Gael e i Verdi hanno concordato di provare a formare una coalizione governativa senza il partito che ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni dell'8 febbraio, i nazionalisti del Sinn Fein.(Rel)