Giustizia: Pd, ascoltare il Quirinale, fare seriamente riforma Csm

- Il responsabile Giustizia del Partito democratico, Walter Verini, afferma che "la nota del Quirinale mette un punto fermo, di chiarezza e rigore costituzionale, sulle speculazioni e le improvvisazioni sul tema della giustizia e del ruolo del Consiglio superiore della magistratura". Il parlamentare del Pd aggiunge: "Compito della magistratura è avviare da subito, senza timidezze e indugi incomprensibili, un processo di profonda rigenerazione che le restituisca piena credibilità e terzietà. Compito del Csm e del suo Vicepresidente è quello di continuare nell’impegno per restituire all’organo piena autonomia e autorevolezza. Compito del Parlamento - prosegue il deputato - è quello di lavorare presto e bene per una nuova legge di riforma del Csm, un nuovo sistema elettorale che contribuisca al raggiungimento di questi obiettivi e a riforme della giustizia che aiutino il Paese ad essere più giusto e moderno. Per questo - conclude Verini - sarebbe necessario un impegno leale e forte di tutte le forze politiche, facendola finita con polemiche e strumentalizzazioni di basso profilo". (Com)