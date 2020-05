Usa: Minneapolis brucia, la crisi irrompe nella campagna elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a segnare un nuovo passo dell’escalation tra i giganti della Silicon Valley e Trump, che ieri ha firmato un ordine esecutivo che apre le porte a una radicale modifica della legislazione in materia, il tweet di questa mattina segnala l’entrata in scena del presidente statunitense in una vicenda destinata a far parlare ancora a lungo. George Floyd, 46 anni, è morto martedì 26 maggio a Minneapolis dopo essere stato soffocato da uno dei quattro agenti bianchi intervenuti per arrestarlo. I quattro poliziotti sono stati licenziati, ma finora nessuno di essi è stato incriminato per omicidio. L’episodio ha riacceso i riflettori sulle contraddizioni irrisolte della società statunitense e sui problemi legati al razzismo, mai davvero lasciati alle spalle. Le proteste per la morte di Floyd sono finite fuori controllo nel giro di pochi giorni. La scorsa notte un gruppo di dimostranti ha dato alle fiamme la stazione di polizia di Minneapolis e ha preso il controllo delle strade intorno, abbattendo pali con telecamere di sorveglianza e distruggendo diversi negozi circostanti. Per diverse ore, secondo i media sul posto, nessun agente delle forze dell’ordine e nessun vigile del fuoco è stato visto nell’area. Nel corso di una conferenza stampa tenuta all’1.30 del mattino, il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha dichiarato: “Quando la situazione ha iniziato a peggiorare sempre più e quando abbiamo visto sempre più gente violare il perimetro, è diventato evidente che la sicurezza era a rischio”. (segue) (Nys)