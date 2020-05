Usa: Minneapolis brucia, la crisi irrompe nella campagna elettorale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ore precedenti il governatore del Minnesota, il democratico Tim Walz, aveva richiesto l’intervento della Guardia nazionale su sollecitazione dello stesso Frey. Tuttavia, nessun militare della Guardia nazionale si è visto in città durante i disordini della scorsa notte. La debole risposta delle forze dell’ordine ha concesso a Trump l’occasione per mostrare il pugno duro e per cambiare completamente tono rispetto ai giorni scorsi. Mercoledì, per esempio, il presidente si era limitato a dirsi “molto triste per la tragica morte di George Floyd in Minnesota” e a chiedere “una rapida indagine” da parte del Federal Bureau of Investigation (Fbi) e del dipartimento di Giustizia. Va ricordato che il Minnesota è storicamente uno Stato “in bilico”, il cui voto può risultare decisivo per l’esito delle presidenziali. Secondo gli osservatori, Trump potrebbe conquistare molti elettori indecisi mostrandosi incisivo in materia di sicurezza a fronte di scene apocalittiche come quelle mostrate a Minneapolis nelle scorse ore dai media statunitensi. (segue) (Nys)