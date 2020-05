Giustizia: Molinari (Lega), parole Mattarella confermano situazione gravissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, afferma: "Sconcerto e riprovazione per l'inammissibile commistione politici-magistrati. Le parole del presidente Mattarella - continua il parlamentare in una nota - sono la conferma che è accaduto qualcosa di veramente molto grave all'interno del nostro sistema giudiziario. La giustizia, quella vera - conclude Molinari - non è a uso e consumo della politica, ma è al servizio di tutti gli italiani".(Com)