Ceccano: troupe Striscia la Notizia presa a bastonate, cane morte carabiniere intervenuto

- La troupe televisiva di "Striscia La Notizia", composta da quattro operatori più Moreno Morello, è stata aggredita e presa a bastonate oggi pomeriggio a Ceccano. Tre persone, due fratelli e uno zio, hanno percosso i componenti della troupe con bastoni, rastrelli e pugni. Il servizio giornalistico su cui “striscia” stava lavorando è relativo a varie truffe on-line per la vendita di mascherine sanitarie e dispositivi di protezione individuale in cui i tre sarebbero coinvolti. I militari della stazione di Ceccano intervenuti immediatamente hanno tentato di bloccare i la furia dei tre ma sono stati anche loro strattonati e spintonati. Durante le operazioni, il cane di uno dei tre ha mosto alla gamba il maresciallo dei Carabinieri, strappandogli il pantalone e il calzettone ma senza provocare ferite. All’arrivo di altri carabinieri i tre sono stati fermati ed arrestati mentre i carabinieri forestali hanno multato il proprietario del cane perché non era microcippato.(Rer)