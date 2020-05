Tunisia: Kebili, popolazione protesta per la diffusione della febbre tifoide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi residenti della località di Tanbib nel governatorato di Kébili, nella parte centro meridionale della Tunisia, hanno manifestato contro il lassismo delle autorità di fronte alla lotta contro la diffusione della febbre tifoide nella regione. Secondo quanto riporta la stampa tunisina, i manifestanti hanno affermato che le autorità regionali e il commissario sanitario regionale non hanno adottato misure rigorose per fermare la diffusione dell’infezione, soprattutto dopo che sono stati registrati nuovi casi. Finora sono stati rilevati 46 pazienti, tra cui 18 ricoverati nell'ospedale regionale di Kebili tra cui diversi bambini. I primi casi di febbre tifoide sono stati scoperti due settimane fa tra molti bambini nella località di Tanbib (delegazione di Kébili-nord) che soffrivano di problemi di diarrea. Questa infezione potenzialmente letale è causata da batteri che di solito si diffondono attraverso l'acqua o alimenti e sviluppano sintomi come febbre prolungata, affaticamento, mal di testa, nausea, dolore addominale, costipazione o diarrea.(Tut)