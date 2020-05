Giustizia: Rampelli (Fd'I), riforma Csm compito di partiti e gruppi parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota del presidente della Repubblica Sergio Mattarella "esprime lo sdegno di tutti gli italiani". Lo afferma in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. "Il presidente offre tuttavia una soluzione. Sia il Parlamento a fare la riforma del Csm. I partiti o i gruppi parlamentari, ha detto. Va ricordato - prosegue Rampelli - che anche il governo potrebbe presentare disegni di legge o decreti legge in materia, ma probabilmente l'esecutivo Conte-Bonafede non viene ritenuto all'altezza del compito, visto il disastro che ha preso alla gola il dicastero della Giustizia. Ma neanche il Parlamento lo è. Zingaretti e Renzi dovrebbero avere la decenza di restare di lato e lasciare ai partiti che non hanno manovrato il Csm, non hanno lottizzato le Procure, non hanno fatto un uso politico della giustizia il diritto - conclude - di creare le condizioni per ridare all'Italia una magistratura libera e terza, da cui ciascun cittadino possa sentirsi rappresentato e garantito".(Com)