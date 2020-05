Minneapolis brucia: così le violenze potrebbero favorire la campagna di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I disordini di Minneapolis, dove l’uccisione di un cittadino afroamericano di nome George Floyd da parte di un agente di polizia ha scatenato proteste furibonde, si sono allargati nelle ultime ore ad altre città degli Stati Uniti tra cui New York, Denver, Phoenix, Columbus. Allo stesso modo, la vicenda di Floyd ha fatto irruzione nella campagna elettorale in vista del voto del prossimo 3 novembre. L’impressione è che a beneficiarne in termini di consenso sarà il presidente in carica Donald Trump, che non a caso è intervenuto con decisione in mattinata sulla questione utilizzando il suo strumento di comunicazione favorito, Twitter, con i cui vertici continua tuttavia a essere in piena guerra. “Non posso restare a guardare quello accade a una grande città americana, Minneapolis. Un’assenza totale di leadership. O il debolissimo sindaco radicale Jabob Frey riporta la città sotto controllo, o invierò la Guardia nazionale e farò io il lavoro”, ha commentato Trump. Nella seconda parte del suo messaggio, il presidente scrive: “Questa teppaglia sta disonorando la memoria di George Floyd, e io non lascerò che accada. Ho appena parlato con il governatore Tim Walz e gli ho detto che l’esercito è al suo fianco. Se ci saranno difficoltà assumeremo il controllo, ma quando il saccheggio inizia, le armi sparano”. Twitter ha deciso di moderare quest’ultimo tweet, lasciando tuttavia agli utenti la possibilità di visualizzarlo: “Questo Tweet ha violato le Regole di Twitter sull'esaltazione della violenza. Tuttavia, abbiamo deciso di non oscurarlo poiché potrebbe essere di pubblico interesse”.Oltre a segnare un nuovo passo dell’escalation tra i giganti della Silicon Valley e Trump, che ieri ha firmato un ordine esecutivo che apre le porte a una radicale modifica della legislazione in materia, il tweet di questa mattina segnala l’entrata in scena del presidente statunitense in una vicenda destinata a far parlare ancora a lungo. George Floyd, 46 anni, è morto martedì 26 maggio a Minneapolis dopo essere stato soffocato da uno dei quattro agenti bianchi intervenuti per arrestarlo. I quattro poliziotti sono stati licenziati, ma finora nessuno di essi è stato incriminato per omicidio. L’episodio ha riacceso i riflettori sulle contraddizioni irrisolte della società statunitense e sui problemi legati al razzismo, mai davvero lasciati alle spalle. Le proteste per la morte di Floyd sono finite fuori controllo nel giro di pochi giorni. La scorsa notte un gruppo di dimostranti ha dato alle fiamme la stazione di polizia di Minneapolis e ha preso il controllo delle strade intorno, abbattendo pali con telecamere di sorveglianza e distruggendo diversi negozi circostanti. Per diverse ore, secondo i media sul posto, nessun agente delle forze dell’ordine e nessun vigile del fuoco è stato visto nell’area. Nel corso di una conferenza stampa tenuta all’1.30 del mattino, il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha dichiarato: “Quando la situazione ha iniziato a peggiorare sempre più e quando abbiamo visto sempre più gente violare il perimetro, è diventato evidente che la sicurezza era a rischio”.Nelle ore precedenti il governatore del Minnesota, il democratico Tim Walz, aveva richiesto l’intervento della Guardia nazionale su sollecitazione dello stesso Frey. Tuttavia, nessun militare della Guardia nazionale si è visto in città durante i disordini della scorsa notte. La debole risposta delle forze dell’ordine ha concesso a Trump l’occasione per mostrare il pugno duro e per cambiare completamente tono rispetto ai giorni scorsi. Mercoledì, per esempio, il presidente si era limitato a dirsi “molto triste per la tragica morte di George Floyd in Minnesota” e a chiedere “una rapida indagine” da parte del Federal Bureau of Investigation (Fbi) e del dipartimento di Giustizia. Va ricordato che il Minnesota è storicamente uno Stato “in bilico”, il cui voto può risultare decisivo per l’esito delle presidenziali. Secondo gli osservatori, Trump potrebbe conquistare molti elettori indecisi mostrandosi incisivo in materia di sicurezza a fronte di scene apocalittiche come quelle mostrate a Minneapolis nelle scorse ore dai media statunitensi.Joe Biden, con ogni probabilità futuro candidato democratico alla Casa Bianca, è stato così costretto alla difensiva. Nel pomeriggio, dopo un lungo silenzio sulla vicenda, l’ex vice di Obama ha attaccato Trump accusandolo di incitare alla violenza contro i cittadini statunitensi. “Non citerò il tweet del presidente. Non gli darò risalto. Ma sta incitando alla violenza contro i cittadini americani durante un momento di dolore per così tanti. Sono furioso, e dovreste esserlo anche voi”, ha scritto Biden su Twitter. Sulla vicenda, nelle ore successive, è così intervenuto Barack Obama, che invece non ha fatto riferimento al tweet di Donald Trump. “È normale desiderare di tornare alla normalità dopo una pandemia e una crisi economica che incombe. Ma dobbiamo ricordare che per milioni di statunitensi essere trattati differentemente in base alla propria razza è una tragica, dolorosa, esasperante normalità, che si tratti di avere a che fare con il sistema sanitario o di interagire con la giustizia. Questa non dovrebbe essere la normale America del 2020”, ha scritto in un comunicato l’ex presidente. Secondo Obama, “sta a ciascuno di noi (…) lavorare per una ‘nuova normalità’ nella quale l’eredità dell’intolleranza e della disuguaglianza non inquini più le nostre istituzioni, né i nostri cuori”. (Res)