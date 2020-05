Giustizia: Meloni, Fd'I raccoglie invito Mattarella a riformare criteri composizione Csm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dichiara che Fd'I "raccoglie l’invito del presidente della Repubblica Mattarella a riformare i criteri di composizione del Consiglio superiore della magistratura per mettere fine al cancro delle correnti e al mercanteggiamento di poltrone e incarichi. Chiediamo, inoltre - continua la parlamentare in una nota - le immediate dimissioni di tutti i magistrati del Csm coinvolti a vario titolo nello scandalo. Le nostre proposte sono semplici e siamo pronti a metterci subito al lavoro: sorteggio per le nomine in seno al Csm per porre fine alla logica spartitoria tra correnti, stop alle porte girevoli tra magistratura e politica e fine della figura del magistrato fuori ruolo in prestito ai ministeri". Ad avviso di Meloni, "sono riforme necessarie per mettere fine al pericoloso intreccio fra magistratura e politica e restituire ai tantissimi magistrati che ogni giorno servono lo Stato la credibilità e la dignità che meritano. Vogliamo farlo nell'interesse dell’Italia e degli italiani e vedremo in Parlamento - conclude la leader di Fd'I - chi insieme a noi è disponibile a darci una mano".(Com)