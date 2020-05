Energia: Enel-Egp si aggiudica asta 82,7 Mw nuova capacità rinnovabile e potenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel green power si è aggiudicata nella seconda asta Fer indetta dal Gse (Gestore servizi energetici) 68 Mw di nuova capacità rinnovabile per due progetti eolici e 38,3 Mw di potenza nominale derivante dal rifacimento di impianti idroelettrici già in servizio. Nello specifico, l’azienda ha partecipato alla gara da 500 Mw destinati a nuovi progetti eolici e solari e a quella da 98,5 Mw per rifacimenti di impianti rinnovabili con potenza superiore a 1 Mw. Lo riferisce Enel in una nota. Per quel che riguarda la nuova capacità, i due impianti eolici sono localizzati in Campania e in Basilicata. Il rifacimento e l’estensione della vita utile riguarda tre impianti idroelettrici già operativi nei Comuni di Castiglione dei Pepoli (Bologna), di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) e di Montecreto (Modena). (segue) (Com)