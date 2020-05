Ue: l'Italia torna protagonista, lettera con Francia, Germania e Spagna per rafforzare la Pesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha firmato una lettera congiunta con gli omologhi francese, tedesco e spagnolo, indirizzata all’Alto rappresentante e vice presidente della Commissione dell’Unione europea Borrell e ai ministri della Difesa dell’Unione Europea, con la quale si vogliono indicare le linee guida da perseguire al fine di rafforzare la dimensione della sicurezza e della difesa in ambito Europeo. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. A seguito della riunione del Consiglio Affari esteri e Difesa dell’Unione europea dello scorso 12 maggio su “Covid – 19 e prospettive sulla Politica di sicurezza e difesa dell’Unione europea”, nonché di quanto proposto dallo stesso ministro Guerini sul tema, la lettera vuole sensibilizzare tutti gli stati membri sull’importanza della solidarietà e coesione in un momento particolarmente delicato e di crisi che ha colpito il vecchio continente insieme al resto del mondo. Una posizione che consente all’Italia di ritornare protagonista in Europa, privilegiando l’unità a dispetto del cosiddetto asse franco-tedesco. (segue) (Res)