Coronavirus: F.Sala, in Lombardia non accettiamo che si parli di 'magheggi'

- "Non accettiamo che si parli di magheggi o che vogliamo dare dati positivi. Noi monitoriamo i dati ufficiali come fanno altre Regioni e prendiamo le decisioni migliori per i nostri cittadini". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala nel corso della trasmissione 'Dentro ai Fatti' di Tgcom24 in merito alle dichiarazioni del presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che ha parlato di 'magheggi sui numeri' da parte di Regione Lombardia. "La Lombardia - ha aggiunto Sala - fa una comunicazione diretta e completa, tutti i dati analitici sono nel portale della Protezione Civile con la quale comunichiamo giornalmente prima di dare i dati al pubblico e siamo sempre stati allineati con il Governo. Molti ricercatori lombardi mi hanno ricordato che nelle informazioni contenute nell'agenzia di Cartabellotta ci sono diversi errori in materia di comunicazione. Sul calcolo dell'R0 o Rt non è vero che tutte le elaborazioni utilizzino la variabile dimessi/guariti". (segue) (com)