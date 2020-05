Fase 2: Di Maio, su fisco necessario scatto in avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ giunto “il momento di fare uno scatto in avanti” ed è necessario cogliere ora l’occasione per avviare una grande modernizzazione del paese. E’ quanto sottolineato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Facebook. “È un bene che il tema dell’abbassamento delle tasse sia entrato nel dibattito politico. Mi spiace leggere alcune posizioni politiche contrarie. Dobbiamo fare i conti con la realtà. E la realtà è questa: il coronavirus dopo averci lasciato in eredità una crisi sanitaria che stiamo affrontando con grande senso civico, adesso ci sta mettendo davanti a un'emergenza economica senza precedenti”, ha dichiarato il responsabile della Farnesina. “Ci sono aziende e imprenditori che stanno soffrendo. Ristoranti, bar, alberghi, negozi colpiti fortemente da questa crisi, lavoratori che rischiano il posto. Lavoratori che il posto, invece, lo hanno già perso”, ha aggiunto. “Possiamo stare qui a dire che tutto va bene, oppure possiamo scegliere di affrontare la realtà, possiamo scegliere di analizzare i fatti e di guardare negli occhi queste persone. Se vogliamo imparare dalle crisi precedenti, è giunto il momento di fare uno scatto in avanti. Ed è evidente che gli aiuti Ue permetteranno all’Italia di sbloccare anche ulteriori risorse interne”, ha ammesso Di Maio. “Se non cogliamo ora l’occasione per avviare una grande modernizzazione del paese, allora non la coglieremo più. Servono riforme e una di queste, certamente, deve riguardare il fisco. In Europa stiamo portando avanti una trattativa per ottenere importanti risorse. Il primo tempo è stato soddisfacente, ora manca l’altra metà e soprattutto bisogna battersi sui tempi, perché i soldi servono ora e adesso. Tutto il governo continuerà a lavorare unito e compatto per dare risposte agli italiani”, ha concluso il ministro degli Esteri. (Res)