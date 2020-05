Argentina: ex presidente Macri indagato per presunto spionaggio illegale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fernandez ha avviato nei mesi scorsi la rimozione di circa 700 agenti dei servizi di Intelligence nominati durante il precedente governo. Il direttore dell'Afi, Caamano, avrebbe presentato al presidente le conclusioni dell'audit sullo stato dei servizi dal quale risulta che il 55 per cento del personale attualmente in servizio dell'Agenzia è stato designato durante il mandato del predecessore, Gustavo Arribas. "Del totale di assunzioni fatte da Arribas, l'82 per cento ha un contratto in pianta stabile, e il 70 per cento di questi contratti sono stati fatti nel periodo tra le primarie di agosto - in cui la coalizione dell'ex presidente Macri risultò sconfitta con uno scarto irrecuperabile - e l'assunzione di Fernandez il 10 dicembre", denunciano inoltre dal governo. (Abu)