Giustizia: Costa (FI), maggioranza scandalizzata da Davigo? Guardasigilli la pensa come lui

- Il deputato di Forza Italia e responsabile Giustizia del movimento azzurro, Enrico Costa, afferma che è "molto divertente leggere le dichiarazioni di esponenti della maggioranza 'scandalizzati' dalle parole di Davigo... Visto che il Guardasigilli, uscito trionfante dal Senato grazie alla loro fiducia", continua il parlamentare in una nota, "la pensa esattamente come Davigo". Ieri il magistrato Piercamillo Davigo, ospite a "Piazzapulita" su La7, aveva dichiarato: "L'errore italiano? Dire 'aspettiamo le sentenze'". (Com)