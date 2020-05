Case popolari: assessore Lombardia, bene interventi al 'Corvetto' di Milano, avanti contro abusivi per ripristinare legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, ha commentato gli sgomberi di questa mattina a Milano, nel quartiere Corvetto. "Stamani - ha affermato De Corato - è proseguita l'operazione di lotta all'abusivismo che il prefetto aveva promesso ad aprile. Nel quartiere Corvetto, in piazza Insubria 3, il personale Aler ha sgomberato e messo in sicurezza il locale soprastante la ex lavanderia, che era stato occupato da sei cittadini magrebini. Un intervento pochi giorni dopo quello effettuato dalla Polizia in via Tommei, con lo sgombero delle cantine e dei solai occupati illegalmente da cittadini marocchini". "Bisogna procedere spediti - ha aggiunto - contro le occupazioni in un quartiere, il Corvetto, che è particolarmente piagato dall'abusivismo, come dimostrano le decine di alloggi di cui si sono impadroniti i nomadi in zona Molise-Calvairate". (com)