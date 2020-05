© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro all'Economia, Stefano Buffagni, osserva che il Paese ha bisogno di "responsabilità" e lo sciopero, contro il concorso e per più risorse, annunciato da sindacati della scuola "non va in questa direzione". Su Twitter l'esponente del Movimento cinque stelle aggiunge: "Il Parlamento ha deciso che i concorsi vanno fatti seriamente e stiamo recuperando altri soldi oltre a 2,5 miliardi già messi". (Rin)