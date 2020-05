Fase 2: Centinaio (Lega), no italiani in Grecia? Pregiudizio e assenza governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro del Turismo, sottolinea che "la decisione della Grecia di non includere i turisti italiani tra quelli che potranno entrare nel paese ellenico dal prossimo 15 giugno lascia amareggiati e pone una serie di interrogativi a cui il governo deve rispondere. Sarebbe questa la solidarietà tra popoli europei - continua il parlamentare in una nota - la ripartenza comune dopo un'emergenza senza precedenti? Lo hanno capito, al governo, che il pregiudizio neanche troppo velato che Atene ha nei nostri confronti sa di sfiducia verso lo stile di vita degli italiani, verso la qualità della nostra sanità, e più in generale rispetto alla risposta che il nostro Paese ha dato al contrasto della pandemia? Nulla di più sbagliato - prosegue l'esponente leghista - sappiano, gli amici greci, che i nostri concittadini hanno dato prova di assoluta affidabilità e di grande senso di responsabilità, mentre la sanità si è superata, pagando un enorme tributo di vite umane, ma riuscendo a non cadere sotto i colpi del virus". Centinaio conclude: "Si sveglino Di Maio e Franceschini, battano i pugni sul tavolo se necessario e pretendano il doveroso rispetto della nostra comunità nazionale".(Com)