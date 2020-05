Latina: rubavano elettrodomestici da rifiuti ingombranti e li rivendevano, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due dipendenti dell’azienda incaricata della gestione di raccolta rifiuti ingombranti nel comune di Latina sono stati arrestati dai carabinieri per furto aggravato in concorso. A finire in manette è stato un 53enne e un 64enne entrambi di Latina, dipendenti di “Azienda per i Beni Comune" (Abc). I carabinieri, nel corso delle indagini, hanno accertato come i due sottraevano rifiuti classificati come ingombranti, pericolosi e non pericolosi, in particolar modo, frigoriferi, lavatrici, elettrodomestici vari, suppellettili, prelevati all’interno della ditta Abc o nel corso del turno di servizio nei pressi dei cassonetti comunali depositandoli in un piazzale all’interno di un’area, nel comune di Latina, nella disponibilità di uno degli indagati. Questa mattina, i carabinieri sono intervenuti sorprendendoli sul fatto proprio nell’area in questione che è stata poi sequestrata. Il materiale di proprietà dell’azienda Abc, si ipotizza venisse rigenerato per poi rivenderlo. Altre due persone sono state indagate per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, in quanto formalmente titolari del contratto di locazione dell’area sequestrata.(Rer)