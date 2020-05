Turismo: Montaruli (Fd'I), depositata interrogazione contro corridoi turistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Augusta Montaruli, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Politiche Ue alla Camera dei deputati, annuncia: "Come Fratelli d'Italia abbiamo già depositato un'interrogazione, per scongiurare le intenzioni di alcuni Stati europei che vorrebbero danneggiare l'Italia interrompendo il flusso turistico e dirottandolo verso altri Paesi. Il governo, su questo tema - continua la parlamentare in una nota - non può permettersi di subire in silenzio". L'esponente di Fd'I ricorda l'importanza del nostro settore turistico ed il rischio fallimento che stanno correndo milioni di lavoratori ed imprese del comparto, ed aggiunge: "Non è bastata la batosta inferta dal lockdown, adesso si vuole dare anche il colpo di grazia ed il governo Conte sembra averlo dimenticato. L'Italia ha un patrimonio unico - conclude Montaruli - che dobbiamo difendere con tutti gli imprenditori e i lavoratori del turismo, da atteggiamenti sleali e per nulla solidali". (Com)